據了解，華南金旗下華南永昌證券董事長人選已定，將由證基會董事長李啟賢接手，相關人事消息近期內可望正式對外發布。

李啟賢已確定，六月份將退休，據了解，他的新去處已確定，就是華南永昌證券董事長職務。

李啟賢曾任證期局董事長，華南永昌證券新任董事長，身負內部改革的重任，董事會已經確定會大規模改組，董事長的人選更是由財政部和華南金經營高層，親自出馬物色、精挑細選，最後選出李啟賢。據指出，李啟賢的人事公文尚待政院批可，目前是呼聲最高的人選。

(工商 )