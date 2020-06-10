證基會董座李啟賢 將接華南永昌證董座 17:422020/06/10 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華南金旗下華南永昌證券董事長人選已定，將由證基會董事長李啟賢接手。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據了解，華南金旗下華南永昌證券董事長人選已定，將由證基會董事長李啟賢接手，相關人事消息近期內可望正式對外發布。 李啟賢已確定，六月份將退休，據了解，他的新去處已確定，就是華南永昌證券董事長職務。 李啟賢曾任證期局董事長，華南永昌證券新任董事長，身負內部改革的重任，董事會已經確定會大規模改組，董事長的人選更是由財政部和華南金經營高層，親自出馬物色、精挑細選，最後選出李啟賢。據指出，李啟賢的人事公文尚待政院批可，目前是呼聲最高的人選。 (工商 ) #華南金 #證基會 #董座 #李啟賢 #華南永昌證券 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！台股狂噴8天後… 專家鐵口明天漲跌 - 財經 陸晶圓龍頭砸800億追上台積電？ 一張圖曝殘酷真相 - 財經 何止失去蘋果 台積電奪單！英特爾雙殺下場曝光 - 財經 美股5次熔斷犯老毛病！99％散戶種下敗因... - 財經 美股暴漲全靠Fed大撒幣？ 這關鍵數據竟洩凶兆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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