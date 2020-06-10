高雄市長韓國瑜罷免案6日高票通過，選前支持罷韓不遺餘力的民進黨高雄市議員陳致中，也被韓粉列入罷免名單中，有高雄前鎮人近日創建「罷免陳致中」臉書社團，僅一天就有一千多人，強調「前鎮小港人要洗刷汙垢」。對此，陳致中也親自給出回應。

某位陳姓前鎮居民在罷免陳致中社團發文表示，「我是前鎮人，要罷免陳致中，且家中有4張罷免票可以投」，並強調罷免理由，「第一、陳致中憑著他父親陳水扁的保護傘下當選，在議會質詢只有糟蹋韓市府團隊而已，第二、也沒感覺他有做對社會有貢獻的事，浪費百姓的稅金。第三、前鎮小港的人民要洗刷污垢，全台灣的人都覺得這地區的人有病，讓嫖X中一直當選」。

PTT網友轉貼《中央社》報導指出，陳致中對於被韓粉點名罷免，他表示「尊重公民權的行使，如果有沒做完善的地方，希望持續鞭策讓他改進，他還說，面對民意，會永遠保持謙卑的心」。

PTT網友留言。(圖/翻攝PTT)

網友也紛紛留言表示，「阿中那個選區，是把救扁當政見都能上議員的」、「覺得不容易，前鎮小港，陳致中也不是第一次當這邊議員了，底子應該還是有」、「快罷」、「誠摯終招忌」。

(中時電子報)