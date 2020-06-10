一名男童突然頭暈、眼睛複視、臉部表情歪斜、肢體無力，導致出現走路跛行、吞嚥困難等症狀，醫院影像檢查發現，已罹「兒童腦部腫瘤」，林口長庚醫院兒童主治醫師吳昌騰表示，兒童腦瘤佔18歲以下兒童癌症的第二位，僅有十萬分之二的罹患機率，讓病童父親非常傷心。

吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書上表示，一位孩童近日陸續出現頭暈、眼睛複視、臉部表情歪斜、肢體無力，造成跛行、吞嚥困難容易嗆到等症狀，經檢查確認罹患「兒童腦部腫瘤」。吳昌騰確認病童走路明顯巔巔簸簸，眼睛有複視的現象，震驚問兒童父親「真的是上禮拜五才出現的嗎？」父親難過點頭。

吳昌騰指出，兒童腦部腫瘤的發生率僅次於兒童白血病，佔18歲以下兒童癌症的第2位，每年約有120~140位兒童罹患腦瘤。發生率約為2／100,000。目前患病的病因也難以釐清，除了與一些少見的遺傳疾病有關外，但真正原因並不清楚。

吳昌騰說，兒童腦瘤的早期症狀主要為眼睛複視、頭部傾斜、頸部僵直、臉部肌肉無力、嘔吐、吞嚥困難易嗆到、說話不清楚、肢體無力造成跛行、行動笨拙、步態不穩、人格改變等。後期若出現單側或雙側瞳孔放大、昏迷、肢體僵直、呼吸速率變化及呼吸停止等，則為極嚴重極危險之症狀。

目前兒童腦瘤的治療靠手術切除、放射線治療、及化學藥物治療等3種方式，不過治療後也會有長期後遺症發生，包括會影響腦神經受損造成的偏癱或跛行、步態不穩、聽力喪失、視野缺損或視力模糊，以及內分泌異常導致生長發育遲緩，智利障礙或學習困難，並恐有續發性癌症的風險。

(中時電子報)