新北市樹林越南籍潘姓男子今年2月在一場糾紛中見到友人陳姓情侶遭毆，竟憤而持刀刺向勸架的阮姓男子，造成阮男死亡，潘男事後主動投案；新北地檢署認為犯嫌殺人意圖明顯，今依殺人罪起訴潘男，另陳姓情侶則在逃中。

檢警調查，這起糾紛主要是越南籍余姓女子與陳姓女子在臉書相互嗆聲，陳女的男友陳姓男子找了潘男與其他友人到余女住處談判，余女也找了朋友相助，雙方10多人吵成一團。

過程中，雙方爆發肢體衝突，潘男見到好友陳姓男子遭毆，竟拿出預藏的水果刀子刺向勸架的阮姓男子，而且連刺兩刀，導致阮男肺塌陷、血胸、腹部出血，送醫後宣告不治。

阮男事後主動到案，表示刀子是陳姓男子叫他帶的，且在衝突時發現好友被人打傷，才會憤而持刀傷人，但並不是故意為之，未料事情會這麼嚴重。

新北地檢署發現，潘男所持的水果刀長14.5公分，潘男身上的刀傷深達12.5公分，認為兇嫌有殺人的不確定故意，但因潘男事後主動自首，請法院考量後審酌是否依法減輕其刑。

(中時 )