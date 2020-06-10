居住在新北板橋文化路二段一名葉姓男子，長期羞辱自家大樓的保全，用雨傘攻擊、朝臉吐礦泉水、辱罵許多難聽話語，有住戶看不下去，將葉男惡行惡狀錄影上傳到網路，引發網友怒火，上千多則留言中包括垃圾、人渣等，葉男看到留言後提告500多位網友妨害名譽。

遭葉男長期欺侮的70多歲呂姓保全，任職一年多以來，常被葉男辱罵，去年剛到職時，就被葉男叫進電梯，對呂姓保全嗆聲「你注意聽好，我是老闆，你是新來的員工，你是奴才，都要聽我的話，我是這裡最有錢的」，有次幫葉男開門，還被他吐了滿臉礦泉水。

呂姓保全表示，葉男仗著自己有錢、住豪宅，對他頤指氣使，連清潔阿姨也常被欺侮，且葉男雖然不斷強調自己很有錢，卻不願意付社區磁扣費用，脫序行為多年來趕走許多保全，呂姓保全忍氣吞聲一年多決定提告。

影片被PO到臉書社團「爆料公社」，2天就1萬5千多人按讚、留言超過3400多則，葉男行為引起公憤，網友怒批「人渣」、「沒水準」等，葉男看到留言後前往派出所提告，警方依法受理案件，而葉男實際身分，由於隱私無法透露，不知道是否為謠傳中的富二代。

(中時電子報)