陳姓山友高山症，直升機吊掛救援。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

陳姓男子與山友組成6人登山隊，挑戰馬博橫斷，9日卻因疑似高山症肺水腫，在馬博山屋以加壓艙減緩不適；南投縣消防局發動陸空救援行動，空勤直升機10日完成吊掛作業，將陳姓山友載送到花蓮縣，轉送慈濟醫院治療。

山友6人組成的馬博0605登山隊，6月6日由信義鄉東埔入山前往馬博橫斷，預計6月14日從由花蓮縣玉里下山。

南投縣消防局9日清晨5點58分獲報，指稱陳姓山友疑似高山症肺水腫，急需救援；消防局第3大隊隨即啟動山域事故應變機制，地面部隊在9點30分出發，包括消防3名、玉管處1名，預定行程3天抵達事故現場；同時申請直升機執行空中救援。

消防人員透過衛星電話與蔡姓領隊取得聯繫，得知陳姓病患狀況不穩定，使用山屋內配置的加壓艙（PAC）呼吸有氣泡聲。當天直升機執行救援時，因天侯不佳返航。

空勤直升機10日從花蓮機場起飛，上午7點25分吊掛成功，降落花蓮港天宮，再送花蓮慈濟醫院。

(中時 )