彰化一家護理之家的救護車，送1名身體不適的病患到醫院就診，但回程時沒有直接返護理之家，而是繞到彰化殯儀館致送奠儀，被民眾拍照檢舉後，遭彰化縣衛生局開罰十萬，該護理之家陳姓負責人不服提起訴願被駁回又提起行政訴訟，但法院認為送奠儀並不在使用範圍內，因此駁回其行政訴訟。

這起事件發生在去年9月29日中午，有民眾在彰化市立殯儀館看到護理之家救護車，並拍下檢舉，彰化縣衛生局調閱相關監視器化驗，發現該救護車確實出現在殯儀館，已逾越救護車的施用範圍，依《緊急醫療救護法》裁罰10萬元。

但業者辯稱，當天中午護理之家１住民出現頭痛不適情況，隨後派遣救護車將其送往醫院，完成勤務後，是順道去殯儀館，致送奠儀給之前住在機構不幸往生的住民，前後僅停留10分鐘，不影響救護車勤務，救護人員也保持待命狀態。

業者還說，送白包屬傳統禮俗、是人之常情，那如果駕駛員經過餐廳，停下吃個午餐被拍到，或是將救護車停在商店外，上個廁所被拍到，是否都要比照裁罰。

但彰化縣衛生局認為，救護車出現在殯儀館已逾越救護車的使用範圍，雖致送奠儀乃人之常情，但救護車至殯儀館並非《緊急醫療救護法》所規定使用範圍，法官也認為，依《緊急醫療救護法》規定，前往殯儀館非救護車使用範圍，被告彰化縣政府認違反規定於法有據，原告請求撤銷原處分無理由，予以駁回。

(中時 )