◎國民黨行動中常會 韓國瑜：罷免是他個人 不要唱衰國民黨

國民黨行動中常會10日在高雄舉行，高雄巿長韓國瑜出席時表澄清，高雄巿民罷免他，是他與巿民的事，跟國民黨無關，外界不要唱衰。對於高雄巿議會議長許崑源的死，他認為許一樣關心台灣民主，為什麼鄭南榕自焚是英雄、許崑源是狗熊，不實的抺黑，太惡劣、太惡毒。

◎交通部紓困3.0將上路 林佳龍：觀光旅遊產業為主

交通部「紓困3.0」即將上路，交通部長林佳龍10日表示，預計在7月至9月推動，補助營業受衝擊較大的觀光旅遊產業為主，將盡快在6月底前擬定方案。林佳龍並鼓勵旅行社轉型規劃精緻旅遊，提供高端消費客群享受高品質旅遊，讓國旅更具發展前景，搭配「安心旅遊補助」產生加乘效應。

◎是否接受徵召？陳時中：未來很難說

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因防疫得當，民調高居不下，對於是否會接受徵召選北市長或是高升副閣揆？陳時中今天在疫情記者會中表示，目前沒有，但未來的事很難說，政務體系很難說得準。

◎胡睿兒撿屍性侵判2年定讞 要入獄

藝人「蛇姬」林采緹丈夫、「Under Lover」成員胡睿兒在前年孕妻臨盆前到夜店撿屍性侵，他被起訴後與被害女子以40萬元和解，並求法官給予緩刑，但最高法院維持歷審認定，將他判刑2年，胡睿兒須入獄執行。

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(中時電子報)