彰化縣長王惠美力挺花農度過疫情，先前向中央申請經費，在縣內8個車站進行花卉裝置藝術，本月更向花農購買8萬份花材，到校園規推廣花藝美學，10日王惠美特地到湖南國小，與小朋友一起插花，妝點校園。

彰化為全國最大花卉生產基地，花卉種植總面積達980公頃，占全國25.6％，也是國內唯一地產地銷的縣市，但是受到疫情影響各式活動紛紛取消，也直接衝擊到花卉銷售，彰化縣長王惠美爭取經費力挺農民，挺過疫情。

彰化縣長王惠美10日上午到溪湖鎮湖南國小，關心校園花卉推廣情形，王惠美說，為了住花農挺過疫情，繼上月車站裝置藝術後，本月開始將花藝帶進校園，透過教學，讓孩子與家長體驗插花樂趣，讓花材充分利用，進而促進花卉買氣。

王惠美說，也感謝農會與花卉生產合作社的幫忙，協助幫忙促成這樁美事，不僅提升學生審美、賞美、鑑美的能力，也能幫助農民銷售辛苦栽種的花卉，更讓彰化在地優質花卉深入校園，創造出雙贏的局面。

(中時 )