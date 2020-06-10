受制近期客戶處財年末及年中盤點因素影響出貨，永裕（1323）5月營收2.86億元，月減8.11％，年減6％。永裕表示，公司主營民生必需品的包材容器，營運較不受此波疫情的影響，惟後勢仍需視歐美日疫情發展的變化，而配合不斷開發的新品投入量產，預期業績有機會逐漸回溫。

永裕受惠高端品業績發酵及個人、家庭清潔抗菌用品的包材增量，優化產品組合，第1季毛利率26.37％，為歷年同期次高，EPS 0.74元，創歷年同期新高；法人預估4、5月出貨組合之毛利貢獻料可延續上季水準。

此外，永裕浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃因應市場需求，硬體、製程往增建增設方向配置修整。由於受限相關審批，認證作業耗時，預計啟用投產的時程將延緩至2021年第2季。

永裕指出，今年不免會因疫情影響業績表現，但後續應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機。除持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

永裕中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的疫苗品容器產線已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，後續料可注入高端生技包材的行銷能量。

(工商 )