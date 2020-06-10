台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）今（10）公布最新調查指出，受少子、高齡化，人口結構改變，薪資所得成長緩慢，以及數位經濟潮流等影響，使得連鎖業經營挑戰加劇，根據最新出爐的「2020台灣連鎖店年鑑」結果，台灣地區2019年連鎖品牌總數年增1.6％，但連鎖總店數比前一年少了1,840店，下滑1.7％。

協會指出，「2020台灣連鎖店年鑑」調查是於2020年2月至3月20日進行，由於今年農曆年後受新冠疫情影響，服務業市場一直有新變化，連鎖店年鑑整體數字以2019年至2020年初為基礎，仍能反映市場大多數的真實情況。

TCFA每年進行台灣地區連鎖店普查、並發行連鎖店年鑑，最新調查結果顯示，台灣地區連鎖品牌總數量為2,925家，比前一年略增1.6％；連鎖店數約107,960店，則比前一年少1,840店，其中，直營店數48,666店，比前一年減少2.1％；加盟店數59,294店，比前一年減少1.3％。

據協會觀察，2019年連鎖品牌總數小幅成長，主要來自中大型連鎖企業集團朝多品牌發展，有些代理國外品牌來台，也有不少是創新品牌投入市場試水溫，也有新進入市場的自創品牌。其中，在各業態中，以餐飲服務業新出現的品牌總家數成長最多；而綜合零售業總店數成長最多。

協會分析，實體通路近年受到數位潮流影響，面臨諸多經營挑戰及轉型壓力，新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅遊及餐飲相關行業，迫使企業加速轉型；此外，平均薪資成長緩慢，消費者可支配所得減少，購買力難以提高，加上租金壓力、勞雇薪資法規變革等議題，在在考驗連鎖業經營應變能力。

展望後市，協會指出，在「後疫情時代」擁有堅強實力的實體通路，透過優質服務與體驗價值會再進化，仍能重振旗鼓，抓住復甦商機；而疫情也成為實體結合電商的催化劑，實體加上電商將使門市服務的重要性提高，如何善用科技，奠定品牌價值並建立消費者的信任感，將是連鎖企業必須不斷自我挑戰的目標。

TCFA台灣地區連鎖體系調查共分四大類：1.綜合零售類；2.一般零售類；3.餐飲服務類；4.生活服務類。此次調查對象以2019年擁有三家店以上的連鎖品牌為主，不包括餐車等流動攤販型態品牌。

(工商 )