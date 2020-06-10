研勤（3632）近年持續轉型，拉高人臉辨識技術營運比重，降低車安產品業務，5月合併營收達2,546.1萬元，已較4月成長28.9％，年減37.86％，累計前5月營收1.16億元，其中人臉辨識營收已較去年同期倍增。

研勤指出，與健身工廠合作人臉會員資料辨識，目前已完成南區建置，北區也即將上線，且智慧城鄉專案「微笑帕卡 智能區塊鏈薪資差勤服務平台」，已於1日正式完成期末結案審查，將從中彰投縣市為核心逐步擴散，帶動企業知名度提升，有利「Face8台灣臉霸」推廣優勢，穩定挹注公司現金流。

研勤人臉辨識業務貢獻營收比重逐漸成長，累計前5月營收總額已較去年同期呈現倍數增加。研勤指出，今年以來客戶洽詢及實際接案量也有逐月走揚趨勢，除了防疫帶動非接觸式辨識需求外，後疫情時代的防疫新生活運動，也加速入口快速感溫測溫，以及實聯制措施等政策上路。

研勤「Face8台灣臉霸」除了基本紅外線測溫功能外，也能夠協助飯店餐廳、館場機關、健身房、醫療院所等各公共場域快速建構並管理人流資訊，以及配合實聯制28天自動銷毀顧客資料功能設定，使企業及政府機機關在政策配合上能更加完善便利。

據了解，研勤繼打入金融、健身房、工地安全等應用外，日前再度切入切進大型連鎖教育事業機構，管理學生出缺勤紀錄與到班測溫。

另外，對於目前車安產品業務，研勤表示，由於市場紅海競爭，以及疫後全球消費力道減弱，公司將逐步降低其營收占比，並拉高擁有健全獲利模式的人臉辨識系統，積極搶攻國內外市場。

(工商 )