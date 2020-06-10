受新型冠狀病毒疫情影響，尼龍粒銷量較去年同期減少，以及原料CPL價格下跌，連帶產品銷售單價下降，尼龍廠力鵬(1447)、集盛(1455)5月營收仍在探底，年減率都在5成以上。尼龍粒業者預期，訂單能見度差，下半年景氣雖可能比上半年好，但，全年營運保守。

力鵬5月合併營收6.74億元，年衰退52.62%；集盛5月營收3.96億元，年減65.06%。

中國大陸己內醯胺（CPL）產能十多年來擴張幅度超過10倍，今年以來價格處於低檔，原料產能過剩，直接影響尼龍粒產品的價格；在CPL產能供需失調下，尼龍粒、絲價格下跌，力鵬集盛今年首季的營業毛利、營益率及稅後淨利都出現三跌。

市場指出，受疫情影響，尼龍產業環境不確定因素增加，下游客戶觀望心態趨濃，拉貨動能恢復不易，景氣仍在谷底盤旋。

尼龍廠指出，整個尼龍產業環境還是與整體經濟景氣相關，尼龍產品短時間不可能有大幅度價格回升以及買氣增加，預期要等到第三季末、第四季，整個市況才會明朗。

由於目前可見的訂單價格都比去年同期低，市場預估，尼龍粒廠二、三季的營運仍是衰退。

(工商 )