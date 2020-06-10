迎接解封後報復性大反彈的拉貨力道，自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）5月營收齊唱凱歌，業績分別成長一至三成！其中，巨大集團在捷安特（GIANT）等自有品牌自行車銷售量大增五成帶動下，5月合併營收激增三成以上，且創下單月歷史新高。

其中，巨大集團5月合併營收70.9億元，年成長高達31.7％；前五月集團合併營收254.4億元，年減1.4％，營收減幅明顯逐月縮小。

巨大集團表示，隨著疫情趨緩，歐美各國陸續解封，民眾以自行車、電動自行車代步及運動的需求大幅增加，加上許多國家政府為鼓勵民眾騎車，也積極增設自行車道並提供購車補助，帶動自行車買氣大爆發。巨大表示，以原幣值計算，5月全球自有品牌營收較去年同期大幅成長超過五成，助攻集團5月營收創單月歷史新高。

此外，美利達受惠歐美解封後、自行車買氣大爆發，5月合併營收25.82億元，年增7.86％；前五月合併營收99.34億元，年減5.83％。美利達表示，自歐美解封後，德國、義大利等國家的自行車經銷據點紛紛大排長龍，不僅工廠加班趕工，就連上游零組件共應商也跟著加班。

至於自行車鏈條大廠-桂盟集團，搭上全球自行車熱銷潮，大陸廠產能利用率提高至九成以上，帶動5月合併營收達4.64億元，年增14.04％；前五月合併營收19.72億元，年減8.54％。

(工商 )