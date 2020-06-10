倫元投顧分析師陳學進表示，台股10日開平震盪走高，終場上漲83.05點，漲幅0.71％，收在11,720.16點，櫃買指數同步創反彈新高，終場走揚1.2點，漲幅0.78％，以155.76點作收。三大法人方面，外資續買102.82億元，投信續買4億元，自營商續買2.28億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼1,860口多單，累計淨多單部位為37,201口，心態呈現謹慎中性偏多。

隨全球陸續解封，以及各國政府不斷地推出新一輪振興經濟的方案下，不僅全球經濟可望迅速回穩外，外資也開始認錯回補，從6月初以來，短短8個交易日累計買超金額達731億元，也順勢帶動台股10日再創11,740點反彈新高，且相比外資前5個月賣超6,627億元，加碼的空間仍大，不排除大盤將有再戰歷史高點12,197點的機會。

個股方面，本周納入投資組合的光洋科，與代工龍頭台積電合作，打造在地綠色供應鏈，雖股價10日於高檔震盪，但配合趨勢處在多方架構下，只要後續量價不失控，大漲再創新高的機會仍可期待。

此外，對於部分漲幅已大或前景展望不佳的公司，隱約可以看到特定人調節賣壓，操作上暫宜避開外，盤面仍有許多低基期、前景展望佳、有題材、有未來成長性的好股票，譬如貿聯-KY、原相、鈊象、玉晶光、世紀鋼等個股，只要沒有出現超漲情況，逢低仍值得留意。

(工商 )