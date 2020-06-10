豐銀投顧分析師羅雅渝表示，台股無畏金管會取消限空令，10日在資金回流下，由IC設計及生技防疫等主流股擔綱多頭部隊，成功維繫長線多方格局，日K線連9紅，終場站上11,700點關卡，續創反彈新高，新台幣匯率同步強彈至29.716元，創2018年5月以來新高，股匯市同步走揚。

本周重量級股東會接續舉辦，台積電9日股東會中明確指出公司今年三大不變，包括全年營收目標、資本支出及公司持續成長及創造股東獲利，為市場多頭信心打下基礎。大立光也在10日接續舉辦股東會，會中通過每股現金股利79元，創下台股現金股利的最高紀錄。

個股方面，本周納入投資組合的圓剛，受惠5月營收年增30.28％，法人持續偏多操作下，10日再度放量大漲，以技術面觀察，周線型態W底完成，多方格局看法不變。

全球經濟活動逐漸恢復，台股當前具備外資回歸、融券回補及季底作帳等三大題材，預期台股可望續朝高點邁進。選股可以朝向低基期5月營收成長股、下半年營運升溫的5G趨勢股、績優蘋概、伺服器族群及高殖利率股，惟須留意技術面上短線乖離過大，高檔或有震盪，操作不宜過度追高。

(工商 )