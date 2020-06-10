永誠國際投顧分析師李忠興表示，由於道瓊電子盤止跌翻揚，台股10日在權值股走高帶動下，指數開平走高，終場上漲83點、收在11,720點。個股方面，本周納入投資組合的光洋科，積極活化製程所產出的廢棄資源，搶進台積電綠色供應鏈，市場買盤積極。

他說明，6月開始，外資積極回補台股，至今已寫下連八買紀錄，加上10日續加碼102億元，累計本月來已買超731億元，新台幣兌美元亦達29.6元的波段高點，資金行情一發不可收拾。

儘管台股技術面表現強勢，但個股走勢卻有顯著差異，不少高檔盤整許久的個股，在本周出現長跌破盤整型態，或是長黑帶量跌破月線的現象，有大戶逢高獲利了結是事實，惟資金仍在找尋新題材、低基期、法人認養、第三季業績成長、盤整型態剛突破的個股。

不過，針對趨勢轉弱的個股，短線務必先避開，因技術出現高檔套牢且法人減碼後，籌碼將趨於凌亂，未來即使反彈，也會碰到獲利與解套雙重賣壓，同樣的資金、同樣的持股與操作時間，選擇籌碼強勢者會更有效率些。

(工商 )