逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:422020/06/10 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，台股10日續創波段新高，盤面由權王台積電領漲，高價族群行情火熱。個股方面，本周納入投資組合的光洋科，技術面轉強，可望續漲。 他認為，隨著指數來到相對高檔區，短線建議短打操作，首要觀察月線支撐，此區尚未失守前，維持買黑賣紅策略；反之，若跌破則轉為保守，選股可留意5月營收成長性高的族群或個股，並避開業績明顯衰退者。 (工商 ) #台積電 #光洋科 #啟發投顧分析師楊基政 #逐洞賽 #台股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！台股狂噴8天後… 專家鐵口明天漲跌 - 財經 美股暴漲全靠Fed大撒幣？ 這關鍵數據竟洩凶兆 - 財經 反制老美追殺！華為生存陷絕境 任正非爆這動作救命 - 財經 美股5次熔斷犯老毛病！99％散戶種下敗因... - 財經 不只晶片供貨出問題！ 驚爆華為供應商拒赴陸設廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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