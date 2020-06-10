啟發投顧分析師楊基政指出，台股10日續創波段新高，盤面由權王台積電領漲，高價族群行情火熱。個股方面，本周納入投資組合的光洋科，技術面轉強，可望續漲。

他認為，隨著指數來到相對高檔區，短線建議短打操作，首要觀察月線支撐，此區尚未失守前，維持買黑賣紅策略；反之，若跌破則轉為保守，選股可留意5月營收成長性高的族群或個股，並避開業績明顯衰退者。

(工商 )