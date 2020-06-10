富邦媒（8454）10日開打《618年中暖身慶》，預估各大優惠活動將帶動今年momo《618年中狂歡季》業績較去年同期成長50％，激勵10日股價盤中站上672.0元歷史新高價，漲幅逾7％，收盤價646元，坐穩百貨股王寶座。

電商618年中慶正如火如荼展開，消費者購物力蓄勢待發。momo富邦媒旗下momo購物網瞄準年中慶商機，10日開打《618年中暖身慶》，活動至17日截止。

首波強打「八大品類日」，號召LANCOME蘭蔻、Dior 迪奧、LG樂金、正官庄等百大品牌，每日推出不同熱銷品類商品下殺驚爆價；以及「下單抽夢幻逸品」、「18元清空購物車」、「整點搶紅包」、「組隊賺18％回饋」等互動優惠活動，為年中慶增添話題、吸引買氣。預估各大優惠活動將帶動今年momo《618年中狂歡季》業績較去年同期成長50％。

今年上半年受疫情影響，消費習慣轉移網路購物。momo購物網上半年也繳出亮眼的成績，累積1～4月合併營收較去年同期成長28.8％，其中深耕品牌合作策略功不可沒。momo自2016年起啟動「深耕品牌合作計畫」，至今2020年第一季已累績達17,285個品牌數，年增51％。

momo也攜手品牌合力造節舉辦「超級品牌日」，今年上半年已成功舉辦數十場，品牌業績最高可較日均成長137倍。今年618暖身慶，momo集結站內百大品牌推出「八大品類日」，祭出數萬件商品下殺5折起超殺優惠。

momo《618年中暖身慶》八大品類日，將於每日分別推出不同品類超殺優惠商品，必搶商品包含6月10爆殺3C日精選【Apple 蘋果】iPhone SE 128G(4.7吋)，限時特價16,288元；6月11日家電下殺日精選【LG樂金】A9+濕拖無線吸塵器(加贈SONGE松井氣炸鍋)，下殺59折，再加碼登記領取千元momo幣(限量200名)。6月12美食吃貨日精選【MAXIM】KANUxMICKEY 聯名限量款淺焙美式即溶咖啡(贈迪士尼米奇保溫杯)，特價599元；6月13日潮流時尚日精選【Dior 迪奧】30 MONTAIGNE經典緹花翻蓋蒙田包(藍色)，限時特價84折。

6月14日用婦幼日精選【幫寶適】紙尿褲/尿布+一級幫拉拉褲+褲型尿布 獨家特惠裝，特價2,199元；6月15健康樂活日精選【正官庄】618限量組-高麗蔘石榴精華飲-STICK，特價1,818元，消費不限金額即抽Fuji按摩椅；6月16家居寢飾日精選【hoi!】林氏木業北歐小戶型雙人布沙發 LS075，特價3,999元；6月17以及美妝女神日精選【LANCOME蘭蔻】日夜肌因極速修護幸福公路限定禮盒(限量200組)，9折再加碼贈送超進化肌因大眼精粹+超極光活粹晶露。各大熱銷品牌商品最低下殺5折起。

此外，指定日期不限金額消費，即可加碼登記抽【SAMSUNG三星】Galaxy Z Flip摺疊手機、【Gucci】相機包、【任天堂】Switch+動物森友會遊戲片。「18元清空購物車」，於暖身慶期間將商品加入購物車內，並於6月18當日消費，就有機會抽中由momo為你買單。備受消費者喜愛的「整點搶紅包」，將於每日9:08、12:08、15:08、18:08、21:08狂撒共千萬份100％中獎紅包。

momo在今年《618年中暖身慶》也安排最夯的「組隊賺18%回饋」活動再出擊，活動期間內組隊3-5人皆有消費，即回饋每位隊友momo幣8元；累積滿額即可再享最高momo幣3%回饋(上限3,000紅利金)；還有機會抽中加碼獎18%消費金額回饋(上限30,000紅利金)。

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