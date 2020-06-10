在美國聯準會領軍下，全球央行齊力推出前所未有救市措施，在寬鬆資金挹注下，自4月中旬以來全球股市迎來一波V型反彈。保德信投信認為，目前最壞情況已過，預期今年下半年全球經濟有望逐季復甦，而第2季應該是市場底部，預期下半年全球股市將因寬鬆資金潮下持續走高。

此刻，投資標的選擇以全球股票型基金最為適切，挑選全球股票型基金4大原則，包括挑選大型龍頭股、高盈餘成長股，觀察基金歷史績效與操作團隊策略。

國內核備的全球股票型基金檔數並不少，如何讓長期績效穩定、短線績效抗跌甚至脫穎而出，這將考驗全球股票經理人及團隊的操作和選股風格。

若以理柏環球股票分類基金來看，截至2020年5月底，PGIM Jennison全球股票機會基金(T級別)3個月、6個月及今年以來表現均奪得第一，該檔基金無畏疫情、地緣政治等利空干擾，今年以來仍有1.68%表現，大幅領先同類型平均-12.16%。

另外，受惠於該檔基金優質選股能力，近6個月仍有10.62%，整體表現優於同類型平均負報酬，顯見該檔基金進可攻、退可守的優質操作能力。

保德信投信看好認為下半年總體經濟表現，特別看好受到疫情影響加速發展的科技產業；惟投資人仍不能掉以輕心，畢竟新冠肺炎是前所未見新病毒。

面臨未來不可預期、資金堆疊交錯情勢下，基金操作能力猶為重要，想要追求收益機會，又擔憂未知風險投資人，建議可將PGIM Jennison全球股票機會基金納入基金佈局投資首選。

(時報資訊)