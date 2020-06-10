明泰(3380)將於周五(12日)舉辦股東會，本屆明泰股東會相當受到各界矚目，不外乎就是因為先前被捲進友訊(2332)經營權大戰。

友訊公司派加上大股東佳世達(2352)，以及總經理林裕欽的關鍵一票，將當時董事長李中旺解任，對此，李中旺也馬上提出申訴救濟，且在解任李中旺當日，佳世達也對明泰展開公開收購，就在股東會前夕，李中旺發出一封公開信，公開質疑佳世達罔顧法理及商道，盼主管機關明鑑，他直言，「艦隊可以啟航，扁舟亦可棄之」。

公開信內容如下:

本人於4月30日明泰所召開之董事會中，佳世達方面以臨時動議方式遭無預警解任本人董事長之職，此可能目的及動機經媒體披露，其一為私下與友訊公司前董事長所進行之利益交換，以助其掌控友訊經營權；二者為其可能涉及之敵意併購，強行透過違法無效的明泰公司董事會解任本人的董事長職務，隨即選任佳世達代表人擔任明泰公司的董事長後又立即宣布公開收購明泰股票。此舉是否涉及不當之敵意併購，本人已函請公平會釋疑。

本人擔任明泰公司董事長逾16年，任內所思所為均以創造全體股東之利益、員工之福址為唯一考量，更期許明泰能在國內資通訊產業做出具體貢獻。

為了明泰之未來發展，本人於2018年與佳世達公司洽商，期雙方合作創造綜效，最終佳世達以最大股東之姿入股明泰。本人也應允佳世達之請，承諾在此任期內繼續為明泰貢獻所長，並穩定公司經營，爾後順利交接予董事會遴選適當之人才，孰不料，佳世達為遂己目的，罔顧法理及商道，致紛擾不斷。

然本人疑遭非法解任後，除依法提出申訴救濟，亦時刻關注明泰公司之發展，近日根據媒體報導，「明泰高層大地震後將裁員90人」，佳世達透過違法無效的明泰董事會決議解任本人董事長，並選任佳世達代表以主導明泰董事會後，隨即在董事會上提案裁員90名員工，甚至傳聞接續將繼續大量解雇數百名員工，此舉勢必將造成數百個員工的家庭頓失經濟支柱。

值此新冠肺炎尚在蔓延而未終結的時局，數百個家庭流離失所必然將造成巨大的社會成本，且根據佳世達之公開收購說明書之「收購完成後使被收購公司產生下列人事異動之計畫及內容」中有關員工之說明：「公開收購人目前並無任何於本次公開收購完成後，促使被收購公司員工退休、資遣或調整其職位之具體計畫」，可知佳世達已於公開收購說明書中聲明無資遣明泰員工之計畫，卻於發動敵意併購伊始、公開收購期間，即施行裁員之計畫，可徵佳世達恐有公開收購說明書不實之違法疑義，盼主管機關明鑑。

本人多次於公開場合表示，權力與名位絕非本人之初心，然社會公平正義與企業所必須承擔之社會責任，無一日敢忘。本人疑遭非法解任一事，尚由司法單位受理調查中，本人聲明屆時將尊重並接受調查結果，惟明泰員工之權益，員工家庭之生計，不能淪為企業間的競爭籌碼。

對所謂的大艦隊而言，明泰也許只是一葉扁舟，在過去佳世達入股明泰2年多的時間內，憾未見其艦隊有何領航計畫，明泰仍是憑一己之力，及全體員工之努力，立足於國內網通產業。

艦隊可以啟航，扁舟亦可棄之，然本人必須依法捍衛全體明泰員工權益，也呼籲佳世達經營團隊珍惜公司長年培育之人才，佳世達公司在國內科技產業素為業界所推崇，自應明白科技人才養成之不易。

本人值此央求公平會針對公開收購人佳世達公司就主導明泰公司進行大量解雇員工行為之合法性及合理性予以說明，俾保台灣社會之公益，以及明泰公司及其全體股東之權益。

(時報資訊)