聯發科(2454)公布5月營收，隨著大陸市場消費回溫，聯發科5月營收雙增，以聯發科第二季營收預估來看，6月營收只要達197.76億元就可以達陣財測，故若無意外，聯發科應該可以輕易達陣。

聯發科5月營收為217.78億元，月增加6%、年增加13.9%，累計前5月營收為1031.87億元、年增加10.48%。

聯發科第二季財測營收預估落在621~669億元，季增加2%~10%，年增加1%~9%，營業毛利率預估為42.5%正負1.5%，故6月營收只要達197.76億元就可以達陣財測，目前看來應該沒問題。

隨著大陸全面解封後，經濟活動陸續恢復正常，終端消費性電子買氣回籠，大陸官方對於5G建設相當積極，故預計下半年5G換機潮會慢慢浮現，聯發科下半年營運有機會優於上半年。

外資也認為，聯發科持續擴大5G SoC產品線，有助於5G智慧機的普及化，未來若出現1500~2000元人民幣價格帶的智慧機，則會帶動一股明顯的換機潮，該甜蜜點有機會落在明年，長線來說，聯發科營運樂觀，加上美中關係惡化，大陸品牌智慧機也會降低對高通採購，轉向聯發科，包括OPPO、vivo、小米等，目前也和聯發科維持良好合作關係，整體來說，聯發科5G爆發力值得期待，現階段已有2家外資給予聯發科逾600元的目標價。

聯發科將於明(11)日舉辦年度股東常會，屆時將會由董事長蔡明介親自主持，回答股東問題，預計對於下半年營運可望有進一步說明。

(時報資訊)