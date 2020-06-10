新北市今年共有338家企業、6630人受疫情影響，被迫放無薪假，失業率4.03也來到7年來最高，勞工局有鑑於近期疫情趨緩，決定舉辦「防疫薪生活」運動，12日將在樹林舉辦首場徵才活動，宣示下半年「百場徵才」正式開跑。勞工局長陳瑞嘉表示，首場活動將邀請南亞科技、全家等15家廠商釋出610個工作機會。

新冠肺炎年初突然爆發，肆虐全球，台灣也受影響，新北市多家企業營收大減，失業率狂增，1至5月甚至有6630人被迫放無薪假，與去年同期47人相比，大增141倍。

新北市勞工局就業服務處長林澤洲表示，3至5月因疫情高漲，勞工局也被迫停辦求職活動；近期疫情逐漸趨緩，勞工局決定恢復徵才，推出「防疫薪生活」，預計從6月至年底將舉辦百場求職活動，釋出超過3萬個職缺。

林澤洲指出，「防疫薪生活」首場徵才活動將辦於12日辦在樹林，將邀請南亞科技、全家、萊爾富等15家廠商共襄盛舉，提供610個以上工作機會。

林澤洲說，6月正巧適逢畢業季，相信會有很多就業需求，不只畢業生，他們也會補助企業，提供婦女、二度就業等弱勢族群更多就業機會，同時也會在就業活動上提供多元服務，包括全職、暑期工讀、時新工讀等，讓不同的民眾選擇適合的工作。

勞工局表示，今年受疫情影響，企業徵才數與去年相比下滑27％，希望能藉由下半年的百場徵才活動，降低失業率，重新活絡新北市就業市場。

(中時 )