大甲鎮瀾宮媽祖遶境11日晚上將起駕，14日將駐駕新港奉天宮，內政部長徐國勇10日下午至奉天宮參拜並關心防疫相關問題，徐國勇強調，地方中央一起合作，大家不要鑽轎腳、摸神轎、搶神轎，照防疫sop去做，就是對媽祖最虔敬的做法。

徐國勇今天下午4點左右至新港奉天宮參拜，奉天宮董事長何達煌表示，嘉義縣府今天開防疫會議，奉天宮一切遵照縣府的要求做，定會全力配合政府指示，也感謝部長、縣長關心，雖遶境日期緊迫，只要有心，媽祖會保佑大家。

徐國勇說，中央地方一起配合，遶境活動要辦到盡善盡美，且絕對不能讓疫情有破口，媽祖慈悲保佑台灣平安順利，我們也要防止疫情擴散，拜託大家不要鑽轎腳、摸神轎、搶神轎，徐強調，「搶神轎對媽祖沒禮貌」，只要照防疫sop去做，就是對媽祖最虔敬的做法。

徐國勇指出，口罩該戴就要戴，要勤洗手，行進時保持一定的距離，沿途若有虔誠的信徒要供食，要事先分裝好不要現場打菜，也要記得準備酒精，若上述都有做好相信一定會很平安，徐也說，已經指示警政署加派保四人力全力支援，若還不夠保五也能從高雄調派支援。

翁章梁說，今天縣府做出幾項決議，包含祝壽大典取消、住宿實聯制且不提供散客住宿、供餐地點由20個縮減為2處、沿途廣設消毒台等。

(中時 )