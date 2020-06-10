新冠肺炎疫情使大眾生活習慣徹底改變，但在藝術家眼中，也成為創作的靈感之一。發行漫畫週刊《週刊少年Magazine》的日本講談社，宣布將邀請超過50位漫畫家一起創作短篇漫畫，描繪疫情下的日常，從6月15日起，於推特上每日張貼一位漫畫家的作品，免費與大眾共同分享。

講談社發布新聞稿指出，大眾的生活方式每日都隨著情況在變化，「每日漫畫」(MANGA Day to Day)計畫是為了未來100年後、或是200年後的人們，希望在明年將這些漫畫集結成冊出版，紀念此刻。也希望大眾能透過這項計畫享受到閱讀漫畫的樂趣與意義。

發布「每日漫畫」計畫前，講談社4月也在旗下藝文資訊網站「tree」發布「Day to Day」計畫，邀請100位日本作家各自以疫情為主題，不限形式創作，每日於網站上發布一篇作家作品，讓居家防疫的人能夠享受文學樂趣，第一棒由曾獲日本直木獎的辻村深月開始。

「Day to Day」計畫推出後廣受迴響，因而促成將於6月15日起跑的「每日漫畫」計畫。講談社日前釋出首棒漫畫家作品，由現年81歲的日本漫畫家千葉徹彌開始，除了描繪自己想不出畫甚麼的模樣，也在其中繪製因疫情爆紅的日本妖怪「阿瑪比埃」。千葉徹彌曾任日本漫畫家協會理事長，代表作包含《好小子》、《明日之丈》。

(中時 )