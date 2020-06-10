親子同遊愛木村，動手做木藝，感受早期嘉義市木業之都的情境。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

國內疫情趨緩，防疫新生活超展開，中央推出安心旅遊國旅補助方案，嘉義市政府及觀光業者積極配合，7月1日至10月31日期間自由行旅客每房補助1000元，平假日均適用，6月21日起市府加碼推出2020嘉義市購物節好康優惠一籮筐。

市長黃敏惠表示，振興經濟市府早已超前部署，防疫期日已籌辦「嘉義市購物節」，從6月21日「日環食」活動開始，至8月31日截止，憑單筆消費600元以上發票可以抽獎，最大獎汽車1輛，還有蘋果Pro11旗艦手機、Gogoro機車、Dyson高級家電等，讓大家的悶心情能嗨起來。

住宿特約飯店再加碼再拿600元「嘉遊金」，其中300元可現抵房價，另外300元可到任何一家貼有「購物節特約商店」貼紙的店家，直接扣抵消費。

市府觀光新聞處長張婉芬說，出外旅遊吃、喝、玩、樂來嘉義市可享有門票、小吃銅板價的好康，嘉義百年公園內藏昭和J18（嘉義市史蹟資料館），門票50元就能暢遊日治時期的遺蹟，前身是嘉義市檜木製造廠的「愛木村」，全新改造後，變身為繽紛的童話屋，門票只要50元。

還有阿里山腳下入口門戶的阿里山小火車車站「北門驛」，免費玩到飽，站前廣場及周邊景點如檜意森活村，能細細品味百年木都之美。

銅板美食匯集在嘉義人最愛的大食堂東市場，本產牛雜湯、楊桃汽水、網絲肉捲、筒仔米糕排骨酥、春捲、湯圓、甜米糕及滷熟肉等，吃到飽又爽。

(中時 )