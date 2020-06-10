藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐返台後轉型當網紅，日前更宣布創業當老闆開飲料攤，取名為「聯邦手搖」，源於他在美國監獄的靈感，產品也是受獄內飲食啟發，奶茶主打低熱量、低鈉，比一般市售奶茶少了3倍熱量，但就被揪出其實成份更不健康。

孫安佐在新店區擺飲料攤，菜單只有奶茶、紅茶、綠茶、聯邦鮮奶／綠茶，他透露想做這種奶茶，是因為在美國聯邦監獄時，為避免犯人健康受損而承擔龐大醫療費用，所以他們只提供「代糖」給犯人食用，而一般市售的奶茶約450大卡，聯邦奶茶卻只有135大卡，孫安佐才決定把「低熱量低鈉」的飲品帶來台灣。

不過有網友看完聯邦奶茶的成份後，就指出「代糖並沒有比較健康」，據研究指出，只要是甜的飲料就會讓人食慾增加，容易在不知不覺中吃下更多食物，喝代糖飲料還會出現「代償心理」，吃下過多的食物時也不會感到有「罪惡感」，因此，並不是吃代糖飲料就不易發胖。

(中時電子報)