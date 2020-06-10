高雄市議長許崑源6日於高雄市長韓國瑜罷免投票通過後墜樓身亡，民進黨桃園市議員王浩宇在臉書貼文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」惹議，雖然事後立即刪文道歉，但已令民眾不滿發起報復性罷免行動。王浩宇今再貼文解釋「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」原由，表示：「Errr... 罷免後我們本來就該更謙虛才是。」

王浩宇在臉書指出：「事實上，我在事發的過程中不但有先查證、確認狀況，因為還不確定實際狀況，在發文時內容也用比較中性的墜樓而非跳樓，內容與大多數媒體無異，根本沒有針對誰的惡意。」

王浩宇質問：「為什麼還是被作文章？拿許議長的悲劇做文章煽動韓粉製造社會混亂，對哪個政黨或政權有利？ 是否成為了韓粉情緒的出口？我想社會自有公評，也越來越多人幫我說話。」

最後，王浩宇強調：「我從頭到我都無意消費許議長，這必須不斷釐清，畢竟，罷免後我們本來就該更謙虛才是。」

(中時電子報)