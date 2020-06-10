僑育國小培訓小小導覽員，以華語、英語、客語、越南語等多種語言，為畫作導覽解說。（何冠嫻攝）

僑育國小培訓小小導覽員，以華語、英語、客語、越南語等多種語言，為畫作導覽解說。（何冠嫻攝）

僑育國小引導不同年級學童利用多元媒材進行創作，並將舊課桌椅彩繪美化，將藝術落實到生活中。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推展藝術教育，與廣達文教基金會合作，推出米勒特展並巡迴16校展出。僑育國小以法國畫家米勒及巴比松畫派作品特展為主題，展出學童利用多元媒材，進行米勒《拾穗》主題的多元創作，還培訓小小導覽員，以華語、英語、客語、越南語等多種語言導覽畫作，實踐文化均富理念。

僑育國小師生總動員，在欣賞解析米勒最經典作品《拾穗》後，引導不同年級學童進行多元媒材的仿作，從剪貼畫、撕貼畫、超輕土、水彩、蠟筆的創作體驗。高年級學童更將米勒人物畫像作品繪製在學校老舊課桌椅，就連廁所門也可見學生繪製的村婦與農夫，另以版畫技術將拾穗拓印至小小導覽員的T-shirt上，將藝術落實到生活中。

學校並培訓小小導覽員，為全校導覽畫作。僑育國小校長李雯琪表示，僑育國小多年來致力於推廣兒童美術教育，幕後最大的推手是藝術與人文領域教師蔡美珠，她使用多元媒材、多種主題鼓勵學童創作，而學校首次「游於藝」的展覽機會，讓孩子能有機會近距離接觸藝文畫作，並透過課程教學，解析作品背後的故事與理念，進而參與創作過程，激發出孩子豐富創作能量，令人嘆為觀止。

10日特展開幕式由小小導覽員以華語、英語、客語、越南語進行《拾穗》、《牧羊女與羊群》、《查理佛亞當》、《晚禱》等多幅名作的介紹。校方指出，展期從即日起至7月1日，每天晨間時間將有小小導覽員為各班輪流導覽外，以學習單集點方式，鼓勵孩子利用課餘時間，親近展覽欣賞每幅創作，要將「文化均富」的理念落實在每位學童的生活中，歡迎有意願參觀的民眾預約參觀。

(中時 )