遊戲大廠智冠（5478）公布5月營收6.06億元，較去年同期大增38％，惟較上月減少14.4％。智冠表示，今年受惠集團經銷合作的遊戲廠商知名端遊新版本上市熱銷，挹注3、4月營收突破7億，5月份通路經銷雖回歸基本面，但在子公司遊戲新幹線2月推出的《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》兩款遊戲持續穩健貢獻下，仍超越去年全年月營收水平，維持營收高檔表現。累計今年1～5月營收32.29億元，年增35％。

智冠表示，旗下子公司中華網龍自製研發的3D MMORPG手遊《黃易群俠傳M》，上週日已陸續在高雄、本週六台北接連舉辦玩家見面會，由製作人帶領老玩家們體驗熟悉的劇情副本「香家密窟」以及「大俠選邊站」、「修羅島戰役」等活動，重溫當年與《黃易群俠Online》共度的遊戲時光。緊接而來遊戲封測及事前登錄等活動陸續開跑後，遊戲也即將上市。

遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》上週更新推出「元寶稅收」、「據點塔攻防戰」等內容，為國戰玩法增添更多變化，遊戲目前也正舉辦《三國群英傳M》最神坐騎大規模行銷活動，7月14日前完成指定任務都有機會獲得Gogoro電動機車，引發玩家熱烈參與。

此外，智冠旗下知名單機遊戲《天地劫》IP授權、紫龍遊戲開發的RPG戰棋手遊《天地劫》公開以來人氣持續攀升，該作不僅高度融合原著特色，製作團隊Black Jack Studio更傾力打造遊戲美術及配樂音效，5月底已在中國開啟首次刪檔測試，吸引超過30萬玩家報名體驗，豐富的遊戲內容獲得廣大玩家好評迴響。

金融事業群部分，金融科技子公司藍新集團旗下簡單行動支付《ezAIO簡單收》線下多元收款整合服務，持續拓展智冠e-PLAY門市店家以及文具零售、生活保養等品牌通路合作，為實體商店與消費者提供更多樣化的支付選擇。《ezPay簡單付》電子錢包日前響應台北市政府「台北美食月」活動，與北市內超過400家美食小吃聯手祭優惠，可享有現金回饋及抽購物金活動。

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