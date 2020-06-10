隨著進入水泥旺季，大陸水泥市場「量增價漲」，台泥(1101)5月合併營收102.86億元，穩定回到百億之上、也是今年單月新高；市場指出，在需求逐漸恢復，價格可望逐步調漲，預期台泥今年的營運應可逐季走高。

受到第一季疫情的干擾，台泥累計1-5月合併營收424.78億元，較去年同期減少9.34%。

台泥主要核心市場大陸，3月需求已慢慢恢復，4月發貨量已接近去年同期，5月的出貨量已超過百萬噸；加上第二季以來的價格都比去年同期好，因此，對母公司的貢獻度已慢慢提升。

台泥指出，大陸當地政府為刺激經濟，端出的基建工程數量是這幾年最高的；另外，市場復工後，對水泥需求有跳躍式增加，水泥市場出現「價漲量增」的趨勢，可以肯定第二季營運一定優於首季。

至於台灣市場，水泥及預拌混凝土銷量增加，且煤炭價格下跌下，本業毛利是近幾年來的高點；轉投資的和平電廠，雖能量費率下降但煤價跌更多，第三季又是電力高峰，因此，全年的獲利展望是朝正面發展的。

下半年是水泥廠的傳統旺季，在大陸市場的發貨量持續穩定成長、國內水泥及預拌混凝土本業毛利增加，台泥對下半年的營運比上半年審慎樂觀。

(工商 )