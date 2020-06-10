民視新潮流歌仔戲《孟婆客棧》正如火如荼拍攝中，製作人唐美雲之前帶劇組赴高雄拍戲，剛好在當地碰到一家素食餐車，自掏腰包請劇組享用美食，餐車老闆得知唐美雲多年茹素，9日傍晚特地開餐車北上，到民視林口攝影棚為《孟婆客棧》應援、打氣，讓唐美雲很感動，包括蔡振南、王金櫻老師等演員也興奮在廣場排隊領餐，蔡振南也順勢跟大家介紹這就是《孟婆客棧》的行動廚房。

唐美雲說，餐車老闆非常厲害，餐點好吃又有名，不僅如此，還有一批死忠的顧客。近年來吃素已經成為新的飲食風潮，唐美雲很開心拍攝《孟婆客棧》期間，許多工作人員也跟著吃素，她強調茹素不僅能愛護動物，減輕身體負擔，還能一起加入節能減碳做環保愛地球的行列。

中央流行疫情指揮中心與文化部於7日宣告防疫全面解封、重啟藝文活動，國立傳統藝術中心旗下場館「臺灣戲曲中心」也做好萬全準備，將安排三檔節目在大、小表演廳登場。而深受觀眾喜愛的唐美雲歌仔戲團將在7/11、7/12於大表演廳推出《千年渡·白蛇》，粉絲可以上兩廳院售票系統購票。

唐美雲呼籲，落實防疫新生活最重要，正因為大家先前的配合，藝文界才可以度過這段黑暗時期，在最快的時間內重新登上舞台和大家見面。防疫期間，劇團雖然沒有公開演出，但除了拍攝《孟婆客棧》，一方面繼續培訓團員，邀請老師雕戲、磨戲，也感謝每個人都在崗位上認真工作。真切希望大家可以珍惜進場看戲的時刻，一起過好生活。

(中時 )