為提高能源自主性，台灣近年來積極推動綠能政策，屏東縣更喊出在2021年底前，力拚全縣民生用電以全綠電為目標，但有議員發現，與學校合作設置的綠能合作案，常與學生活動範圍爭地，另低窪溼地更用建築廢棄物回填，痛批根本就是「胡搞瞎搞」。
屏東縣議員李世斌直言，他舉雙手贊成綠能政策，但他發現，目前縣內國中小所設立的光電風雨球場均使用雜項執照興建，在結構評估會有安全上疑慮，若學校在遮雨棚上施做太陽能板，高度未達4.5公尺，連雜項執照都不用，對學生完全沒有保障。
且近日在林邊鄉曾發現白眉秧雞等罕見鳥類的低窪溼地，有私人地主與光電業者合作，竟拿來營建廢棄物回填，作為太陽能板地基，可以想見，20年與業者契約到期後，農地直接變廢地，直接影響當地生態及環境永續。
屏東縣長潘孟安不諱言，今年上半年縣內有6所國中、小學校自行招商，搭蓋綠能風雨球場，雖然立意良善，但卻亂象叢生，不僅基樁、露柱過度密集，直接影響學生運動安全，已第一時間要求學校改進。
潘孟安強調，目前有40所學校提出光電風雨球場申請，已要求綠能專案辦公室協助教育處督導各校，以不得砍樹、修剪移植，及不影響學生運動安全為最高原則，一旦發現場地不符合規定，將不准施作。
(中時 )
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