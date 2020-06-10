屏東大學科普系以積木為主軸，開了一堂「科學遊戲設計」，學生從對積木完全陌生，到發揮創意，最後在學期結束前組裝出各種生物骨架，未來不排除讓各國小學校借展，成為走入校園教學的仿生教具。

屏大副教授劉藍玉表示，將積木運用到教學現場，其實是看上它零件彈性大、成型快，並可回收再利用的優勢，藉此讓學生利用積木來將腦中想法落實；學生作品從未來交通工具、遊樂場遊戲器材，一直到節肢動物模型、脊椎動物骨架及人體構造運動，充分展現源源不絕創意。

此次要求學生以「教具」為主題、進行發想，學生作品必須根據功能目標進行設計，並畫出設計圖與老師討論；劉藍玉發現，科普系學生雖不如設計科系善於繪製設計圖，但搭配解說，仍能感受創意無限。

但真正難題在於組裝，有時候想法太過天馬行空，只能邊做邊改，組裝時會出現很多從來沒想到的問題，這過程也是訓練學生解決問題的能力。

成品一字排開，包括會吐絲的蜘蛛、仿真眼球模型、橫行霸道的螃蟹、恐龍骨架及吞嚥運動模型等，劉藍玉說，成品十分適合親子參觀，未來也不排除讓學校申請借展，將學生創意與更多人分享。

(中時 )