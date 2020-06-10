美國的最新型核炸彈已經於今年在F-15E戰鬥機上成功測試，讓F-15E戰機成爲首款能兼容發射美軍B61-12新型核炸彈的戰機。

美國《國防新聞》近日報導，美國桑迪實驗室發布消息稱，今年3月美國空軍在內華達州的諾帕試驗場進行了兩次試飛。在一次測試中，B61-12模型彈在F-15E戰機接近音速時從大約304公尺的高度投放，隨後美軍又在約7620公尺的高度進行了投放，兩個不同高度的投放測試都達到了預期目標。

桑迪實驗室B61-12核炸彈系統測試團隊主管史蒂文·塞繆爾在新聞發佈會上表示，這證明B61-12核彈能在多種環境下使用。這次的飛行測試證明一切都很順利。

按照美國國家核安全管理局的設計，B61-12核炸彈將用新型彈頭取代B61-3、B61-4、B61-7和B61-10核炸彈所用的舊型彈頭，美國國防部也正在爲這種新彈頭研製新的配套元件。

美國國家核安全管理局估計，這項計畫成本預估在80億至90億美元之間。這款升級後的核炸彈將在美國的F-15、F-16和B-2轟炸機以及北約成員國的戰機上使用，F-35戰鬥機預計也將在未來十年使用這款武器。

美國國家核安全管理局負責軍事裝備的首席助理副局長泰紐曼發表聲明稱，這些成功的測試是未來幾年B61-12型核炸彈全速生産和達成初始作戰能力的重要里程碑。這種核炸彈一旦交付，將能鞏固美國的核威懾力量，並加強美國與北約的夥伴關係。

(旺報 )