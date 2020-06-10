高雄市立美術館歡慶26週年， 推出「館慶月」活動，12日起至7月12日民眾只要上傳高美館相關照片至「你的故事就是我的亮點」臉書活動頁，即可獲贈門票乙張。高美館長李玉玲表示，整修期間持續策劃多元展演活動，敬請期待高美館的蛻變與新生。

疫情尚未平息，高美館館慶月以「藝術家」、「館員」以及「市民大眾」三大核心作為展出主題，搶先推出洪根深的〈聖戰〉、陳永賢的錄像作品〈自主隔離〉以及黃法誠的〈敵不動 我不動〉3位藝術家的防疫作品。館員也角色扮演、挑戰藝術家林玉山的〈獻馬圖〉、鄭世璠的〈三等車內〉、莊世和〈阿里山之春〉、陳瑞福〈整裝〉等大作，拍攝短片上傳。此外，館方更邀請市民在活動頁分享鏡頭下的高美館，蒐集每一個與高美館有關的故事。

臺北市立美術館長林平、國立臺灣美術館長林志明、台北當代藝術館長駱麗真、臺南市美術館長潘襎均在館慶記者會上獻上祝福，藝術家洪根深先生、詹浮雲之女－詹淑卿女士也代表出席見證。

「沒有歷史，就沒有未來。」李玉玲表示，高美館在藝術家洪根深、陳水財和詹浮雲等眾位南部藝術家的大力推動下，歷經產、官、學三界的長期擘劃，於1994年6月12日誕生。近年來在文化部、市府資源挹注下，啟動從美術館內部展間、公共服務區域，再到藝術生態園區及東側廣場群等外部空間一系列由內而外的場域活化。6月起更啟動館舍內部修繕工程，但仍持續策劃展演活動，串連城市美好動能。

高美館6月館慶有「話說老內惟」、「打造城市裡的美術館」、「美術館的蛻變」講座，7月有麵包師吳寶春、主廚簡天才的藝術市集，8至11月有「細說臺灣美術史」、南島記憶工程知識前哨站講座及「百夜藝術默讀」有聲有影藝術閱聽平台活動，9月則有「凝視與穿越──藝術典藏中的高雄百景」展覽，相關訊息請至高美館官網查詢。

(中時 )