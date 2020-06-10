「台灣好農」實體商店10日起進駐台東航空站，首波主打台東夏雪芒果。（莊哲權攝）

「台灣好農」實體商店10日起進駐台東航空站，主打夏雪芒果，縣長饒慶鈴、副縣長王志輝出席開幕活動 。（莊哲權攝）

「台灣好農」實體商店10日起進駐台東航空站，首波主打台東夏雪芒果。（莊哲權攝）

迎接後疫情時期觀光季來臨，「台灣好農」實體商店進駐台東航空站今天開幕，首波主打號稱芒果界LV的台東夏雪芒果，縣長饒慶鈴表示，夏雪芒果外銷香港非常搶手，隨著疫情陸續解封，航空站的人潮也慢慢回流，旅客即日起就可以現場試吃，或預購各種具代表性台東農產品。

台東縣政府與水保局台東分局合作，協助農民將台東夏雪芒果銷往全台及港澳地區，今年預估有50萬公斤的夏雪賣到香港，以每箱2.5公斤售價1500元計算，到香港消費者手上，相當於1公斤600元，而國內市場A級果零售價也飆升到每斤200多元，堪稱是芒果界的LV。

設在台東航空站的台灣好農實體商店也在10日開幕，首波便主打夏雪芒果，旅客即日起在機場可以試吃、訂購夏雪、釋迦、木虌果等具代表性的台東農產品。

台灣好農董事長江衍宏說，選擇在旅客往來頻繁的台東航空站開設實體分店，希望將此空間打造成台東農民及優質農產品的展售舞台，將台東最優質的農特產品，提供給廣大消費者。

縣長饒慶鈴表示，疫情趨緩後，航班已恢復正常，航空站人潮逐漸回流，台東各地區也準備好迎接即將來臨的觀光熱潮。

她說，夏雪芒果有專屬標籤貼紙，已經成為最優質芒果品牌，今年雖有疫情，但縣府全力輔導農民使外銷不受影響，目前已成功打入香港市場。

(中時 )