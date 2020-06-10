高雄市長韓國瑜被罷免後，藍營有人喊出不提名補選，資深媒體人蔡詩萍並不贊同，強調藍營要提名，不避戰、不畏戰，藍營才有機會。他更對綠營示警，綠營掌握主場，但太過政治操作，將會有自我反噬的危機！

蔡詩萍在臉書指出，有深藍高喊不提名補選。其實又是另一個類似蓋牌的思維。不提名，就不可能帶動藍軍士氣，任由總統大選失利，罷免成為事實後，高雄藍營士氣持續低迷。更糟的是，不提名，就不會知悉到底藍營在高雄還剩多少基本盤；何況，不知己，卻任由對手予取予求，未來市長、市議員選舉，藍營操盤手要怎麼規畫布局？他強調，要提名，不避戰，不畏戰，藍營才有機會，盡快在當地盤點黨內可戰的人才，打一場即使輸也要輸得漂亮的選戰。

蔡詩萍也對綠營示警，綠營掌握主場，但太過政治操作，也有反噬自己的危機。目前傳出，黨內派系反對讓陳其邁代理市長，然後再參選。蔡詩萍也對此表示反對，把市長選輸的人，放在代理市長位子上，在法上沒問題，可是在情理上，如何對得起高雄市民？陳其邁若真想一雪市長選戰敗北的恥辱，大可趁罷韓之後的補選，掙回自己的面子。

蔡詩萍指出，當年高市長之戰，陳其邁以看好姿態，敗給異軍突起的韓國瑜，也許輸得不服氣，但政治的風水真難講，韓國瑜後來被罷免下台。因此罷免是一種政治表態，補選又何嘗不是？不過陳其邁若「真的」被安排代理高雄市長，就立刻出現一個尷尬，他是被罷免的韓國瑜手下敗將，即使韓被罷免出缺，也輪不到「輸掉選戰」的人來代理，否則不是太對不起高雄市民了嗎？

蔡詩萍強調，民進黨政府最好的安排是，規規矩矩找一位過渡的代理市長，讓高雄市政與補選順利進行。陳其邁若真想為高雄市民服務，就辭掉行政院副院長，全力以赴投入補選。

(中時電子報)