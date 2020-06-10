林右昌認為大家想太多了，小英總統真的很無辜。（許家寧攝）

蔡英文總統否認「吃蚵」意指「罷柯」。（范揚光攝）

高雄市長韓國瑜6日甫遭罷免，基隆市長林右昌9日邀蔡英文總統到基隆廟口大啖「炭烤蚵仔煎」，被聯想有「罷免台北市長柯文哲」或「劍指台北市長」意味。林右昌10日出面澄清，無此想法，蔡總統、食物都是無辜的，大家想太多，他只管做好基市長，另外也邀柯來基隆吃泡泡冰。

針對「蚵仔煎罷柯」，柯回酸「我每天都吃空心菜」，暗酸「罷蔡」意味，更痛批民進黨一黨專政。林右昌指出，他邀蔡總統來基隆夜市，是因已解禁，他就規畫安排總統去吃全台最好吃的炭烤蚵仔煎，以及蚵仔湯、營養三明治、全家福湯圓、愛玉等，不可能有罷柯的想法，大家太多政治聯想。

「蔡總統很無辜！」林右昌說，這跟蔡總統一點關係也沒有，此時少點政治聯想比較好，想想過去大家團結一起防疫那個感覺，不是件好事嗎？這樣吵鬧、噴口水，民眾也不會很喜歡，別防疫到一個階段就陷入政治口水，食物都是無辜的，這關蚵仔煎、空心菜什麼事？另外也歡迎柯有空到基隆玩，他會請柯吃泡泡冰。

媒體追問「泡泡冰是泡沫化的意思嗎？」林右昌趕忙澄清重申，食物都無辜的，不要扯那些，基隆有很多好吃的美食，東西好吃就好，別做政治聯想。

另外，北市副市長黃珊珊接受網路節目專訪，不否認選2022台北市長，至於林右昌也被外界點名可代表民進黨選北市長，他回「尊重黃珊珊，我就把基隆市長做好，我就不多想」。

(中時 )