桌球好手江宏傑擔任防疫新生活宣傳大使，帶動民眾於新冠肺炎疫情後力行「樂活防疫、健康生活」，不過記者會他有點緊張，變得話比較少，讓他意外多了「新句點王」這個綽號。
江宏傑透過臉書粉絲專頁分享擔任防疫新生活宣傳大使的感想，他笑說：「記者會結束之後，我好像多了『新句點王』的綽號，其實我是太緊張了啦！畢竟看到『防疫五月天』在我面前，不好意思一直句點大家。」
江宏傑提到的「防疫五月天」，正是這次陪著台灣民眾一起對抗新冠肺炎病毒的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、發言人莊人祥及疾管署副署長羅一鈞，他並強調自己平常很好聊，笑說：「希望大家宣傳防疫新生活時，也順便幫我澄清。」
防疫期間全民養成隨身攜帶酒精隨時清潔手部的習慣，台灣地區疫情受到控制後，政府也呼籲民眾繼續保持常清潔手部的好習慣，江宏傑補充：「我自己的防疫最高原則就是勤洗手、戴口罩，隨時都會攜帶酒精或乾洗手，帶全家出門也會注意消毒。」
(中時 )
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