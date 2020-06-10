疫情趨緩，愛情加溫，涵碧樓推戶外婚筵。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，愛情升溫！日月潭涵碧樓推出少桌數的「戶外一站式婚宴」，從證婚儀式到賓客盡歡，都可在戶外舉辦；涵碧樓也將在7月11日舉辦「讀婚日」體驗，展示戶外婚筵空間與浪漫氣氛。

參加「讀婚日」體驗的準新人，可以搶先品嘗全新推出的婚筵菜色，探訪涵碧樓專屬的9大拍照景點，兩人同行報名每組2020元，還有機會抽中住宿券、餐券等大獎，限量30組報名，額滿為止。

日月潭涵碧樓有多處開放式戶外空間，包括星光露台、東方露台與鏡面水廊，適合舉辦30至60人的戶外餐酒宴，可選擇服務生沿桌送餐服務，或是自助餐供應模式。

涵碧樓總經理史墨威表示，提供2種不同的供餐模式，可以讓準新人依照自己與賓客的喜好安排，除跳脫坊間單一室內宴會廳的傳統，也讓賓客都能感受日月潭的山水美景。

2020涵碧樓讀婚日，以體驗「那些愛情的美好年代」為主題，結合文學、香氣與音樂3種主要元素，呈現不同年代的愛情場景，包括民國初年的「上海復古風」，可做為漢式文定儀式；嚮往自由與浪漫，則有「波西米亞風」，以多種情境風格復刻場景，見證愛情。＃日月潭 ＃涵碧樓 ＃婚筵

(中時 )