美國商會今天在「2020台灣白皮書」中表示，勞動部雖然去年5月23日發布函令，雇主可以針對月薪15萬元以上的監督、管理人員申請適用責任制，但至今仍沒有事業單位成功用該函令取得台北市勞動局的適用，希望勞動部釐清該函釋，但經勞動部統計指出，以台北市勞動部為例，至今已收到2件申請、其中有1件已核備，另1件則因資料不齊退件。

依勞基法84-1條規定，勞動部去年公告月薪15萬元以上的監督、管理人員申請適用責任制（勞基法84-1），但美國商會反映「據悉，迄今並無公司或事業依該函令成功取得台北市勞動局豁免核准」。

勞動部政務次長王尚志表示，去年勞動部依照勞基法84-1條把月薪15萬元以上的監督、管理人員列為84-1條適用對象，但勞雇雙方另行用書面約定、報當地主管機關核備，不影響勞工健康等才可以使用。

王尚志說，會再跟美國商會瞭解後續情況，也會派人瞭解有無疑義。

(中時 )