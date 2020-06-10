讀賣巨人隊陽岱鋼今（10）日又發威，在橫濱球場的練習賽，9局上對横濱DeNA的「終結者」山崎康晃，瞄準一顆148公里的速球，揮出右外野相反方向2分全壘打，把比數扳成8比8平手。9局下橫濱隊未再得分，雙方就以8比8握手言和，這是陽岱鋼在練習賽的首轟，意義不俗。

陽岱鋼今天在8局上先代打，獲得四壞球，然後接替丸佳浩守中外野，9局上揮出2分炮。最近他火力相當旺，昨天3打數2安打1打點，還有1次盜壘，今天延續好手氣。

其他台灣球員方面，火腿鬥士隊王柏融擔任先發左外野手、打第五棒，2打數擊出1支二壘安打，有1分打點，還有1次四壞球、也吞下1K。

此外，西武獅在主場迎戰樂天金鷲，第8局下樂天換上宋家豪後援，與西武隊吳念庭有一次投打對決，結果讓吳打成一壘滾地球出局。此役宋家豪投1局順利解決3名打者，包括三振強打者山川穗高，吳念庭1打數無功而返。

(中時 )