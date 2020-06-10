中科直播邀請重量級的台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)創辦人杜奕瑾及「台灣機器人教父」羅仁權教授分享AI發展經驗，與線上觀眾直球對決、活潑互動。（中科管理局提供／陳世宗台中傳真）

科技部中科管理局呼應全球防疫所帶動的遠距互動與科技應用，有別於以往實體活動，10日以直播方式辦理「108年度補(捐)助衛星基地推動智慧機器人計畫」線上成果展；在網路平台展現補助14家衛星基地AI研發成果與亮點，達到實體零接觸有效防疫、線上零距離擴大參與之效。直播更邀請重量級台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)創辦人杜奕瑾及「台灣機器人教父」羅仁權教授分享AI發展經驗，線上近4000人參與響應。

中科管理局長許茂新說，成果展現主要以中科智慧機器人自造基地為中心，鏈結優質企業及學研單位，從智慧機械、智慧農業、智慧醫療到智慧教育等4大領域，聯手開發AI智慧機器人技術，進而協助產業AI化，加速台灣AI創新生態系發展；並在後疫情時期以時下流行的直播方式，與線上觀眾活潑互動，不僅能避免群聚，降低感染風險，還能讓更多粉絲無地域限制，擴大參與。

台灣BBS站批踢踢創站長也是台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾於直播中分享AI發展經驗，表示台灣有發展AI的實力，透過中科AI種子的培育，讓各種AI題目有多元的發想，進而落實到產業應用；素有「台灣機器人教父」美名之稱的台灣大學特聘教授羅仁權則在直播現場擔任活動嘉賓，與線上觀眾直球對決，並分享其在AI領域豐富的研發經驗與活潑有趣的小故事，勉勵我國新創發展。

中科管理局指出，直播以中科「AI Assemble」為概念，成果集結中興大學、雲林科大、中正大學、交通大學、中興大學、高雄科大、精機中心、鞋技中心、祥儀企業、巨匠電腦、邁克兄弟、整技科技、銓寶工業、台灣海博特等14個衛星基地，協助32組新創發展AI智慧機器人相關技術與應用，現場並有超過30件AI研發成果大展身手。

包括全球第一個超音波加工振幅量測工具-國產機械手臂TCP量測儀器、結合拋光研磨與檢測的六軸機械手臂，可實現汽車輪框智慧製造、可進行微氣候資訊收集的AI科技系統及可應用於農田進行精準病害防治處理的多光譜影像分析與辨識系統及利用AI深度學習技術可加速新藥開發的奈米級功能組成物AI篩選系統等，展現亮眼的智慧科技與新創活力。

中科管理局強調，中科在落實防疫新生活同時，也展現出科技發展不打烊之決心，用新媒體工具與線上觀眾零距離互動，宣傳科技成果也滿足觀眾對AI之無限想像。

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(中時 )