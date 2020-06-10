基隆施政滿意物從吊車尾飛躍成長至第五，林右昌暗諷「北市有錢人家還錢比較容易。」（許家寧攝）

《遠見雜誌》日前公布，台北市長柯文哲在21個縣市長中，施政滿意度墊底，柯卻批有的五星市長坐牢、欠債，前高雄市長陳菊就是欠債之一，也曾提過沒有縣市長比他上班時間多又認真。基隆市長林右昌10日回嗆，沒什麼好比，柯一天上班時間多少根本不重要，重要的是能不能拿得出成績來？

施政滿意度第五的林右昌表示，這沒什麼好比，每個縣市長都民選出來，必須對選民負責，柯一天上班多少小時根本不重要，重要是能不能拿出成績來，倒是基隆這幾年進步真的滿多，更不容易的是，基隆這5年負債比例從47.36％降到只剩33.36％，從負債124億元，到現在不到80億元。

「有錢人家還錢比較容易，窮人家還要一邊要建設、一邊還債減債，很困難！」林右昌自信地說，至少基隆做到了，他不去跟別人比，每個縣市長跟自己比就好，跟其他縣市長比意義不大，最重要是把基隆市民所託負的責任做好，對基隆市民有交代，其他不用去比較。

至於柯痛批民進黨是「一黨專政」，林右昌強調，前段時間，所有台灣人民團結抗疫的感覺很好，別防疫到一個階段就陷入政治口水，老百姓大概不會很喜歡。

(中時 )