文化部10日宣布加碼12億元發行「藝FUN券」 振興藝文產業！為鼓勵民眾在疫情趨緩後擴大藝文消費，文化部特別在行政院振興三倍券，加碼推出600元「藝FUN券」共200萬份，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，採電子票券方式發行，將自7月22日開始發行。

在行政院特別預算支持下，文化部表示，將投入12億元作為加碼三倍券使用，共計發行200萬份、每份600元的「藝FUN券」，我國國民及領有居留證之外籍配偶、新住民皆可透過智慧型手機下載APP並完成認證後，獲取600元電子票券，一人一機限領取一次。

持有電子票券的民眾可於藝文展演場館及音樂展演空間、書店及唱片行、電影院、藝文展演預購票券等，全台超過一萬家以上店家使用。其餘如工藝、文創等個人工作室，只要具有稅籍等相關資格，可申請經文化部審核後，加入「藝FUN券」適用店家。

「藝FUN券」將自7月22日開始發行，使用期限至12月31日。

(工商 )