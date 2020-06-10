全台唯一生產適合洗腎腎臟病患者及一般民眾食用的低鉀蔬菜團隊-台中市「智耕創新股份有限公司」，近日再獲行政院國家發展基金創業天使投資方案及萌芽創投合計1,000萬元的挹注，這也是台灣農業團隊首度獲得國發基金天使投資的注資。

王品集團前副董事長、現任萌芽創投董事長王國雄，今（10）日為智耕創新公司站台時指出，智耕執行長黃明發孝順岳母的故事感動了他，今年1月率先以天使資金投資智耕200萬元，是讓「智耕」獲得國發基金挹注的一大關鍵。

藥師出身、現為中興大學博士生的智耕創新執行長黃明發，不忍洗腎多年的岳母為了控制飲食中「鉀」的攝取量，需先將蔬菜切碎後以清水汆燙後才能食用，蔬菜原本清脆的口感全無，中年轉行投入低鉀蔬菜創新與研發，2017年獲得教育部創新創業獎、2018年獲得科技部萌芽計畫補助，2019年5月起量產，栽種種類包括小白菜、青江菜、油菜、小松葉、萵苣等五種；2019年11月獲經濟部中小企業創新研究獎，目前除了中部各大醫院外，也在台灣楓康超市十多個門市店上架銷售。

王國雄表示，自王品退休後他到興大擔任兼任教授，發現興大有很多創業團隊，在實驗室裡表現可圈可點，但要成立公司到市場發展、把產品賣到通路等，卻都是考驗及挑戰，而資金也是個大問題，要從實驗室往外走，如果沒有天使資金挹注，後面的路其實很難走；尤其許多創投公司會看投資標的是否有天使資金先投入，才會考慮跟進。

王國雄是中興大學EMBA第一屆畢業生，他希望結合歷屆學長姐的力量，協助興大的師生團隊創業，2017年4月便號召40位股東成立「萌芽創業投資股份有限公司」，專門投資興大師生創立的新創企業，合計募集2,300萬元，股東成員包含微熱山丘創辦人藍宏仁、閤家歡集團董事長張建森、磐鈺建設總經理沈瑞興等人。

王國雄說，因為萌芽創投200萬元的「拋磚」引資，讓智耕創新成為台灣農業領域第一個拿到國發基金天使千萬投資方案的公司。未來，他希望智耕創新再開發適合糖尿病患者食用的蔬菜，造福更多人，並且在營運上軌道後，本著企業的社會責任，提撥一定比例的利潤回饋社會。

值得一提的是，智耕創新是萌芽創投成立後確定投資的第五個新創團隊；前四個新創投資案，分別是專攻幹細胞培養液的「通用幹細胞」、機械精密測量的雷應公司、開發香蕉疫苗的「帝霖公司」、研發蝦紅素的「全瑩公司」。

(工商 )