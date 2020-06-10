台北市美國商會10日發布「2020台灣白皮書」，認為台灣產業供應鏈先後受到中美貿易戰和新冠肺炎影響，承受許多變動，許多台資企業的製造業務自中國遷回，台灣經濟也因此受益。另外，美國商會認為，台美BTA（投資貿易協定）談判，會受到美牛、美豬等議題影響。

「2020台灣白皮書」中指出，去年提出82項建議中，有11項獲得解決，例如銀行、化妝品、人資、保險、藥物、科技、資訊媒體、觀光等，有3個議題因未獲解決而刪除。美商會執行長傅維廉（William Foreman）表示，蔡政府由國發會來聆聽並解決美商提出的問題，因此雙方有很好的工作關係。

美國商會呼籲美國政府進一步強化與台灣的經貿關係，並且積極評估推動台美貿易協定（BTA），但美國商會也認為，應該排除台美之間的誤會，以增進兩國經濟和戰略利益。

傅維廉表示，相關「誤會」，就是美豬、美牛，雙方都需要以務實態度來面對。

(工商 )