雲林縣議員李建昇手持國建署列管雲林縣「前瞻基礎建設-整建長照衛福據點計畫」報表，16個衛生所的修繕案或新建案執行率過低被列管。（周麗蘭攝）

雲林縣府獲核定1.3億元「前瞻基礎建設-整建長照衛福據點計畫」修繕或新建20鄉鎮市衛生所，因3年前估價偏低，加上修繕項目繁瑣，最高流標8次，迄今仍有8案未發包，遭衛福部列管，再發包不出，年底補助款將被收回。

縣議員李建昇10日質詢，2016年縣府爭取該計畫，包括崙背鄉衛生所新建案、19鄉鎮市衛生所修繕，兩年多來還有8個衛生所修繕案還未發包、4000萬元的崙背鄉衛生所工程也無進度。

李建昇出示國建署列管資料顯示，除了經費另予核定的麥寮、元長、褒忠、水林4個衛生所以外，其餘16個衛生所都被列為中到高等級風險，原定今年底前需結案。

林內衛生所獲補助修繕費1000萬元、莿桐876萬元、西螺706萬元、二崙565萬元、台西530萬元、口湖374萬元、斗南362萬元、古坑1000萬元、北港630萬元、大埤467萬元、四湖396萬元、斗六464萬元、虎尾309萬元、東勢648萬元、土庫736萬元。

李建昇說，本補助案是為設置長照A、B、C據點而補助，縣府執行率低面臨經費被收回窘境，縣府要徹底檢討速辦，不能犧牲縣民福祉。

衛生局長曾春美表示，2016年提案時經費概算時就低估，所有修繕案又列為1個標案，但各衛生所修繕項目不一，加上缺工，廠商興趣缺缺，部分修繕案審計須要求納入耐震詳評，諸多原因造成無人投標，最高流標8次，崙背衛生所新建案更是一波三折。

張麗善表示，政府的前瞻建設經費龐大，廠商對金額龐大的新建工程較積極爭取，修繕工程不受青睞，最近會緊急研商減項或加價，鼓勵廠商投標，加速工程發包，只要發包出去發生權責關係，經費就不會被收回。

(中時 )