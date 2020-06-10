苗栗縣大湖、卓蘭為縣內高接梨主要產區，今年初寒流影響梨穗嫁接發生遲發性災害，農民爭取農委會天然災害現金救助未果，6月4日在立委邀集下，破天荒4度現勘，10日結果出爐，大湖平均受損程度為18％、卓蘭16％，仍舊未達救助標準，梨農接獲消息表示遺憾，待收到正式公文將討論下一步動作。

高接梨為苗栗縣重要經濟作物，全縣種植面積達1256公頃，其中卓蘭約900公頃、大湖約270公頃，今年1月底寒流發威，梨穗受損嚴重，農民經多次翻刀卻為時已晚，由公所提報天然災害救助，縣府農業處邀集苗栗農改場、農糧署北區分署現勘，判定未達救助標準，引起梨農不滿一度揚言抗爭。

梨農胡智坤痛批，梨穗寒害補助全國唯獨大湖、卓蘭沒過，就連台中東勢比較暖和的地方都有過，「難道寒流會轉彎？」。他質疑，勘災小組提不出數據，全靠自由心證。縣府農務科解釋，果樹已套袋完畢，損害率估算以魔繩顏色分別，由於栽培管理方式不同，樹勢無一致性，故無法用樹齡推估嫁接袋數。

農務科表示，受寒流損害不太可能集中一個區域而會零星分散，勘災小組因此在領勘地點周邊隨機選取園區比對，計算「損害平均值」，6月4日領勘受損較嚴重的果園，雖超過救助標準，但與周邊果園平均後，大湖鄉平均受損程度為18％、卓蘭鎮16％，與前幾次勘查結果吻合，認定未達20％法定救助標準。

(中時 )